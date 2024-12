Caixa lança linha para financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão com juros mais altos Com taxa pós-fixada a partir de 114% do CDI, a modalidade terá prazo de até 360 meses para novos e usados Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/12/2024 - 16h57 (Atualizado em 03/12/2024 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canteiro de obras no Brooklin, na zona sul da capital paulista MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.11.2024

Após medidas que limitaram o financiamento de imóveis, a Caixa lançou uma linha de crédito imobiliário para pessoas físicas, com taxa de juros pós-fixada anual a partir de 114% do CDI. Segundo o banco, a nova modalidade atende aqueles que queiram financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão ou que já tenham financiamento habitacional ativo na Caixa.

O prazo para pagamento de até 360 meses e as condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com o foco inicial nas unidades prontas.

A taxa de juros anual será composta por percentual da média diária do índice e partirá de 114% do CDI, variando de acordo com o prazo e relacionamento com o banco.

O cliente terá como opção o sistema de amortização SAC (Sistema de Amortização Constante), em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, com entrada mínima de 30%.

‌



Como a modalidade se enquadra no SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), não é possível a utilização dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Redução

Com o aumento da demanda de empréstimo para compra de imóvel e a queda de depósitos na caderneta de poupança, desde 1º de novembro, o banco limitou o uso dos financiamentos com recursos da poupança para atender a aquisição de imóveis no valor de até R$ 1,5 milhão. Além disso, reduziu de 80% para 70% o valor do financiamento em relação ao valor do imóvel.

‌



Atualmente, o banco dispõe de duas fontes de recursos para financiamento da habitação, o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) e o FGTS. Para essas fontes de recursos, a Caixa oferece modalidades de financiamento habitacional voltadas a imóveis novos e usados, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio e para reforma e ampliação.

A nova modalidade será lastreada com recursos livres do banco e inicialmente destinada ao financiamento de imóveis prontos.

‌



Mercado

O banco lidera no crédito imobiliário, com cerca de 68% do mercado. Em 2024, a Caixa concedeu, até outubro, R$ 185 bilhões em crédito imobiliário com recursos do SBPE e do FGTS, o que representa um crescimento de 21% em comparação com o mesmo período de 2023. Este valor corresponde a mais de 680 mil financiamentos, que impactaram cerca de 2,7 milhões de brasileiros.

Os clientes já podem fazer simulações no site caixa.gov.br ou no App Habitação Caixa e, caso decidam pela contratação, devem procurar uma das agências da Caixa ou correspondentes Caixa Aqui para realizar a avaliação do crédito.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.