Cesta de produtos de Natal fica 5,8% mais cara com impacto da alta do dólar Alimentos em geral consumidos no domicílio acumulam alta de 8,3% nos últimos 12 meses e devem pressionar itens natalinos Conta em Dia|Ana Vinhas 04/12/2024 - 15h55 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h03 )

Produtos de Natal ficam mais caros este ano MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.12.2024

A cesta de produtos mais consumidos no Natal está em média 5,8% mais cara neste ano. Segundo estudo feito pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), a alta do dólar nos últimos meses já reflete nos preços dos produtos tipicamente natalinos, que apontam tendência de alta em 2024.

No ano passado, o mesmo conjunto de preços revelou quase estabilidade ante o ano anterior (+0,2%). A pesquisa é feita com base no acumulado dos últimos 12 meses do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15).

Neste ano, livros (+12,0%), produtos para a pele (+9,5%) e alimentos em geral consumidos no domicílio (+8,3%) devem pressionar a cesta de produtos. Por outro lado, bicicletas (-6,2%), aparelhos telefônicos (-5,5%) e brinquedos (-3,5%) tendem a estar mais baratos do que no ano passado.

Variação dos preços dos itens de Natal Reprodução/CNC

A principal data comemorativa do comércio deve movimentar R$ 69,75 bilhões em vendas, o que representa um aumento real de 1,3% no faturamento, segundo projeção da CNC. Em relação às vagas temporárias, o estudo projeta a contratação de 98,1 mil trabalhadores.

