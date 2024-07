Com gasolina a quase R$ 6 nos postos, veja onde o etanol é mais vantajoso O biocombustível ficou mais competitivo, com até 70% do valor do derivado de petróleo, em nove estados e no Distrito Federal Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 18/07/2024 - 16h07 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gasolina tem aumento em posto de Recife (PE) MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 17.07.2024

O preço médio do litro da gasolina chegou a quase R$ 6 nos postos do país. Segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor médio do combustível foi de R$ 5,97, entre os dias 7 e 13 de julho, aumento de R$ 0,12 (2%), após reajuste da Petrobras.

Com isso, o etanol ficou mais vantajoso que a gasolina em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Acre, Espírito Santo e Distrito Federal. Nos demais estados, continua mais interessante abastecer o carro com gasolina.

O critério considera que o biocombustível é mais competitivo quando o preço do litro atinge até 70% do valor do derivado de petróleo.

Para calcular

A conta leva em consideração que o etanol de cana ou de milho, devido ao menor poder calorífico, deve ter um preço-limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se seu preço estiver abaixo de 70% do da gasolina.

Publicidade

Cálculo para ver qual combustível é mais vantajosoar ar Reprodução/Agência Brasil

Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 66,33% ante a gasolina, portanto favorável na comparação com o derivado do petróleo.

A paridade estava em 63,68%, em Mato Grosso; 66,45%, em Mato Grosso do Sul; 66,32%, em São Paulo; 66,83% em Goiás; 68,80% em Minas Gerais; 66,56% no Paraná; 68,52%, no Acre; 68,30%, no Amazonas; e 66,78% no Distrito Federal.

Publicidade

Veja os preços dos combustíveis nos estados e no DF

Preço médio do litro da gasolina

• ACRE - R$ 7,02

Publicidade

• ALAGOAS - R$ 6,12

• AMAPÁ - R$ 5,69

• AMAZONAS - R$ 6,31

• BAHIA - R$ 6,21

• CEARÁ - R$ 5,95

• DISTRITO FEDERAL - R$ 5,90

• ESPÍRITO SANTO - R$ 6,03

• GOIÁS - R$ 5,97

• MARANHÃO - R$ 5,92

• MATO GROSSO - R$ 5,92

• MATO GROSSO DO SUL - R$ 6,14

• MINAS GERAIS - R$ 6,09

• PARÁ - R$ 6,12

• PARAÍBA - R$ 5,87

• PARANÁ - R$ 6,13

• PERNAMBUCO - R$ 5,83

• PIAUÍ - R$ 5,86

• RIO DE JANEIRO - R$ 5,86

• RIO GRANDE DO NORTE - R$ 6,49

• RIO GRANDE DO SUL - R$ 6,07

• RONDÔNIA - R$ 6,64

• RORAIMA - R$ 6,29

• SANTA CATARINA - R$ 5,90

• SÃO PAULO - R$ 5,70

• SERGIPE - R$ 6,30

• TOCANTINS - R$ 6,14





Preço médio do litro do etanol

• ACRE - R$ 4,81

• ALAGOAS - R$ 4,69

• AMAPÁ - R$ 4,67

• AMAZONAS - R$ 4,31

• BAHIA - R$ 4,43

• CEARÁ - R$ 4,74

• DISTRITO FEDERAL - R$ 3,94

• ESPÍRITO SANTO - R$ 4,19

• GOIÁS - R$ 3,99

• MARANHÃO - R$ 4,52

• MATO GROSSO - R$ 3,77

• MATO GROSSO DO SUL - R$ 4,08

• MINAS GERAIS - R$ 4,19

• PARÁ - R$ 4,54

• PARAÍBA - R$ 4,39

• PARANÁ - R$ 4,08

• PERNAMBUCO - R$ 4,52

• PIAUÍ - R$ 4,25

• RIO DE JANEIRO - R$ 4,22

• RIO GRANDE DO NORTE - R$ 5,31

• RIO GRANDE DO SUL - R$ 4,55

• RONDÔNIA - R$ 4,83

• RORAIMA - R$ 4,81

• SANTA CATARINA - R$ 4,29

• SÃO PAULO - R$ 3,78

• SERGIPE - R$ 4,78

• TOCANTINS - R$ 4,39

Fonte: ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)