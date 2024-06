Começa a valer a nova taxa de juros de 1,66% para consignado do INSS É a oitava redução desde março de 2023; instituições financeiras ficam proibidas de ofertar empréstimos com taxas superiores

Consignado para aposentados e pensionistas tem nova taxa de juros (LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.05.2024)

O novo teto da taxa de juros de 1,66% ao mês para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a valer nesta segunda-feira (3). A medida foi aprovada pelo CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) no último dia 27 de maio.

Também começa a valer a taxa de 2,46% do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício.

Segundo o Ministério da Previdência Social, a partir de agora os bancos e instituições financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos e cartões consignados com taxas superiores aos novos tetos.

Pelas regras atuais, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.

O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta-corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, trata-se de uma opção de empréstimo fácil e com juro baixo.

Como consultar

Para conferir as taxas e escolher a que melhor cabe no orçamento, estão disponíveis no portal do INSS e no aplicativo Meu INSS os juros praticadas pelas instituições financeiras no Brasil.

Os segurados podem consultar em qual banco a taxa de juros está mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo.

No aplicativo ou site, ao selecionar o serviço “extrato de empréstimos”, opção “instituições e taxas”, os juros estarão disponíveis para que o segurado verifique qual a taxa mais vantajosa antes de pegar o empréstimo.

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Na página inicial, onde há uma lupa, escreva “Taxas de Empréstimo Consignado”

Será aberta uma página com a lista de bancos e os juros praticados em cada um deles

Para ver mais bancos, basta rolar a página até embaixo e clicar em “Ver mais”

Também é possível buscar pela instituição que o segurado quer pesquisar no alto da página, em “Pesquise por instituição”

