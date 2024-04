Conselho Curador aprova uso do FGTS Futuro para financiar imóvel A medida vai beneficiar o trabalhador com renda de até R$ 2.640, para pagar as prestações do Minha Casa, Minha Vida

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) decidiu em reunião nesta terça-feira (26) autorizar o uso do FGTS Futuro para financiamento da casa própria para a população de baixa renda.

A medida vai beneficiar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.640. O valor do fundo poderá ser usado para compor a renda necessária, amortizar, liquidar ou pagar as prestações de imóveis financiados pelo MCMV (Minha Casa, Minha Vida).

Com capacidade de atender 43 mil famílias, segundo estimativas de agentes financeiros, a nova regra vai permitir a cada beneficiário financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador.

O dinheiro depositado mensalmente na conta do FGTS do trabalhador será bloqueado até o limite do valor caucionado, correspondente a até 80% do valor da prestação.

Publicidade

Pela nova regra, os depósitos futuros servirão como caução em caso de necessidade de complementação dos pagamentos das parcelas do crédito habitacional. Com isso, famílias com menor capacidade de pagamento poderão ter acesso a imóveis que exigem valores mensais maiores com base no FGTS consignado.

A medida vai começar como teste, para famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõem a Faixa 1 do programa habitacional. O objetivo é, depois, atender a todas as faixas do MCMV, cujo limite de renda familiar é de R$ 8.000.

A Caixa ainda precisa regulamentar a medida para a utilização dos depósitos futuros da conta vinculada do trabalhador para complementar a prestação do financiamento, com recursos do FGTS.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.