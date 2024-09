Conta de luz já está mais cara, com a bandeira vermelha; saiba economizar Acréscimo é de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos; escassez de chuvas e clima seco motivaram medida Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



Torre de energia elétrica no entardecer de São José dos Campos (SP) LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/07/2024

Pela primeira vez em três anos, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acionou para este mês de setembro a bandeira tarifária vermelha patamar 2, com maior custo adicional na conta de luz. A medida prevê um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Além de ficar mais cara, a bandeira vermelha patamar 2 na conta de luz poderá ter um impacto de 0,4 ponto percentual na inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

A previsão de escassez de chuvas e clima seco com temperaturas altas motivam acionamento de térmicas, impactando os custos da operação do sistema elétrico, segundo a Aneel. A bandeira vermelha patamar 2 não era acionada desde agosto de 2021, durante a crise hídrica.

No mês de julho, houve o acionamento da bandeira tarifária amarela pela primeira vez desde abril de 2022. Em agosto, em cenário mais favorável, houve o retorno para a bandeira verde, que não implica cobrança adicional de tarifa.

O que é o sistema de bandeiras

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias indica aos consumidores os custos da geração de energia no País, e visa atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e transferidos às distribuidoras mensalmente por meio da “conta Bandeiras”.

Quais são as bandeiras

Verde - Não cobra taxa extra na conta de luz

Amarela - R$ 1,885 para cada 100 kWh consumidos

Vermelha patamar 1 - R$ 4,465 por 100 KWh consumidos

Vermelha patamar 2 - R$ 7,877 para cada 100 KWh consumidos

Como economizar

“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a vigilância quanto ao uso responsável da energia elétrica é fundamental. A orientação é para utilizar a energia de forma consciente e evitar desperdícios que prejudicam o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, afirma a Aneel.

Em setembro, com a variação de temperatura e onda de calor prevista, as despesas com energia costumam aumentar, com uso de ar-condicionado, aquecedores, chuveiros elétricos e outros dispositivos.

A educadora financeira Aline Soaper afirma que é possível aplicar estratégias simples para ajudar na economia e até na redução dos gastos com energia elétrica.

Antes de colocar qualquer método de economia em prática, o consumidor precisa estipular uma meta de redução com a sua família ou equipe para o próximo mês. Comece com 10%, engaje todos de casa e do trabalho a ajudar nessa tarefa, crie uma competição com recompensa para quem economizar mais. Desligar da tomada todos os aparelhos que não estão sendo utilizados, como carregadores de celular, é muito importante. É um mito achar que eles não estão consumindo energia só porque não estão sendo utilizados naquele momento. Outro eletrodoméstico que consome muita energia elétrica é a geladeira, então evite deixá-la perto do fogão ou da janela que bata sol direto, porque será necessário exigir mais energia para mantê-la gelada. (Aline Soaper)

Veja as orientações da Enel

Chuveiro elétrico

Os aparelhos mais comuns têm potência de, aproximadamente, 5.500W. Desta forma, um banho de 15 minutos por dia, considerando uma família de quatro pessoas e que cada uma tome um banho por dia, equivale ao consumo de energia de mais de 400 lâmpadas LED de 13W ligadas por uma hora, o que corresponde a cerca de R$ 100,00 na conta. Mas, se o chuveiro elétrico for utilizado na posição morno ou verão, há uma economia de cerca de 30%, ou seja, R$ 30,00. Vale programar o banho para as horas mais quentes do dia, e ficar o menor tempo possível.

Aquecedor

No inverno, podem chegar a corresponder a 1/3 do gasto doméstico com eletricidade, vai depender da utilização. O ideal é evitar deixá-lo ligado por longos períodos, utilize-o apenas quando estiver no ambiente.

Ar-condicionado

Instalar o aparelho em local arejado, com boa circulação de ar

Evitar áreas expostas ao sol e manter os filtros limpos para não forçar o aparelho a trabalhar

Evitar o frio excessivo, regulando a temperatura em cerca de 23 graus. Lembre-se: quanto mais frio, maior o consumo de energia

Manter portas e janelas fechadas para evitar que o ar frio escape

No momento da compra, escolha modelos que apresentem bons índices de eficiência energética: aparelhos com o Selo Procel/INMETRO de economia de energia são os ideais

Não desligue o ar-condicionado do disjuntor, utilize sempre o botão específico do próprio aparelho

Iluminação

Aproveitar sempre a luz natural, deixando as janelas e cortinas abertas durante o dia

Ao pintar paredes e tetos, dê preferência às cores claras, que refletem melhor a luminosidade

Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LED, que consomem de 60% a 80% menos energia e aquecem menos o ambiente

TVs e computadores:

Não deixe a TV ligada sem que haja alguém assistindo

Programe o timer (desligamento automático) antes de dormir, evitando que a TV fique ligada desnecessariamente

No caso do computador, desligue o aparelho sempre que ficar mais de 2 horas sem utilização

Desligue o monitor a partir de 15 minutos de inatividade

Stand-by

Desligue ou tire da tomada quando não estiver usando um eletrodoméstico

Não deixe os aparelhos em stand-by, porque seguem consumindo energia

Máquinas de lavar e secar

Utilize a capacidade máxima das máquinas de lavar e secar

Nas máquinas de lavar, fique alerta à quantidade de sabão, evitando repetir a operação de enxágue

Para as máquinas que têm a função de água aquecida, é recomendável não usar esse recurso

Quanto às secadoras, utilize-as apenas quando realmente necessário e com a capacidade máxima

Geladeiras

Não abra a porta da geladeira desnecessariamente para não forçar o motor do eletrodoméstico

Verifique se a borracha de vedação da porta está cumprindo sua função

Nunca utilize a parte traseira do equipamento para secar roupas ou sapatos

No inverno, reduza a potência de resfriamento da geladeira, tendo em vista que a temperatura externa já estará mais fria

Eficiência Energética dos equipamentos

Escolha eletrodomésticos de baixo consumo de energia, de preferência com selo A do Procel

Procure por aparelhos com selo do Procel (no caso de nacionais), preferencialmente com alta eficiência energética, ou Energy Star (no caso de importados)

Outras dicas

Sempre desligue os aparelhos ao sair de um ambiente. Nas pausas para o almoço ou intervalo, faça o mesmo

Verifique periodicamente as condições da rede elétrica interna para identificar pontos de fuga de energia, que aumenta o valor da conta de luz, ou fios e cabos desencapados que podem trazer risco à segurança dos moradores

Fonte: Enel-SP

