Doações de brasileiros ao Rio Grande do Sul superam R$ 251 milhões Dados do Monitor das Doações se referem a doações de pessoas físicas e empresas, não incluindo verbas públicas e internacionais

Doações de produtos em abrigo de Novo Hamburgo (RS) (MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.05.2024)

As doações em dinheiro feitas pelos brasileiros ao Rio Grande do Sul , após calamidade pública provocada pelas enchentes, já superam R$ 251 milhões desde maio. Segundo dados coletados pelo Monitor das Doações, da ABCR (Associação Brasileira dos Captadores de Recursos), o valor se refere a doações feitas por pessoas físicas e empresas privadas, não incluindo verbas públicas e internacionais.

A catástrofe climática deixou 175 mortos e 38 pessoas estão desaparecidas. Após 40 dias desde o início das enchentes, o estado ainda tem 478 municípios afetados e mais de 423,4 mil pessoas desalojadas de suas casas. Outras 18,8 mil seguem em abrigos provisórios.

“Estamos vendo uma grande onda de solidariedade de todo o país. A gravidade da tragédia sensibilizou muitas pessoas e empresas para doarem, fazendo recursos chegarem a pessoas e organizações no Rio Grande do Sul, com muitas demandas e necessidades nesse momento. Isso é fundamental, pois complementa a ação feita pelo setor público, seja municipal, estadual ou federal”, avalia Fernando Nogueira, CEO da ABCR.

Para ele, o principal desafio será manter essas doações depois de um tempo da tragédia. O monitor foi criado em março de 2020 para acompanhar e mapear as doações feitas em prol do combate à pandemia de Covid-19. De abril de 2020 a dezembro de 2021, o valor doado superou R$ 7 bilhões.

“Como tornar esse impulso de solidariedade e ajuda mais recorrente, fazendo que pessoas doem regularmente, e não apenas em momentos de emergência? Foi o que vimos na Covid. Houve muita doação durante a pandemia, mas o nível não se manteve nos anos seguintes”, afirma Nogueira.

O monitor das doações é atualizado diariamente pela ABCR com dados públicos, coletados diretamente na internet ou que são enviados pelos doadores. Todos os números referentes aos doadores são checados para que não haja duplicidade. Para acompanhar, basta acessar o site ( https://www.monitordasdoacoes.org.br ).

Veja as maiores doações de pessoas físicas

Para o Rio Grande do Sul

Neymar - R$ 21.000.000

Salim Mattar - R$ 5.000.000

Felipe Neto - R$ 4.800.000

Bettina Rudolph - R$ 3.470.783

Whindersson Nunes - R$ 1.000.000

Luciano Huck - R$ 1.000.000

Nego Di - R$ 1.000.000

Jayme Garfinkel - R$ 1.000.000

Ana Castela - R$ 150.000

Virginia Fonseca - R$ 150.000

Fonte: Monitor das Doações

