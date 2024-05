FGTS, abono salarial, seguro-desemprego; veja medidas liberadas para o RS

Alto contraste

Centro de Porto Alegre completamente alagado (MARCELO OLIVEIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.05.2024)

Os moradores das 336 cidades em calamidade pública no Rio Grande do Sul devido às enchentes poderão acessar benefícios. O saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) está disponível a partir desta quarta-feira (8). A suspensão do pagamento do FGTS para empresários por até quatro meses também já está valendo.

Os trabalhadores dos municípios afetados poderão solicitar o saque por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal . Foi dispensado ainda o intervalo mínimo para novo saque do FGTS.

O Ministério do Trabalho e Emprego vai liberar também duas parcelas adicionais do Seguro-Desemprego e antecipar parcelas do Abono Salarial a partir de segunda-feira (13).

Essas medidas devem beneficiar 900 mil moradores e, segundo a pasta, com investimento R$ 2,9 bilhões do governo federal.

As medidas valem para todos os municípios que o governo federal decretar estado de calamidade pública, que hoje são 336, mas a lista de municípios deve aumentar. Veja a lista

No caso do abono salarial, vale para todos os municípios do Rio Grande do Sul.

Veja quais são as medidas emergenciais

Seguro-Desemprego

Para quem já está recebendo o Seguro-Desemprego, serão liberadas mais duas parcelas. Essa medida beneficiará 139.633 pessoas. A média do valor da parcela é de R$ 1.782,50. A estimativa de investimento é de R$ 497.800 milhões de recursos adicionais do programa.

FGTS para trabalhadores

Os trabalhadores poderão sacar o FGTS no limite de até R$ 6.220,00. Para essa medida foi publicado o Decreto n° 12.016, de 7 de maio de 2024, que dispensa o intervalo mínimo para novo saque do FGTS na hipótese da situação de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em municípios do estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, para excluir a carência de 12 meses para o Saque Calamidade. A liberação vai beneficiar 73.007 trabalhadores, e os recursos disponíveis são de R$ 284,4 milhões.

Suspensão do FGTS para empresas

Foi suspenso o recolhimento pelas empresas do FGTS por até quatro meses. Depois disso, elas terão uma carência de até dois meses para regularizar o pagamento do FGTS, e poderão parcelar em quatro vezes o débito. A estimativa é que a suspensão seja de R$ 632 milhões por mês, atingindo um total de R$ 2,5 bilhões.

Antecipação do Abono Salarial

O pagamento do mês de maio será antecipado. O valor médio da parcela é de R$ 1.075,23. Os recursos investidos são de R$ 758,3 milhões e devem beneficiar 705.273 trabalhadores e trabalhadoras.

Outras mudanças

A Receita Federal prorrogou o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 , de 31 de maio para 31 de agosto. Também foram estendidos os prazos para pagamento de impostos federais e obrigações acessórias. Os tributos com vencimento em abril, maio e junho foram adiados para julho, agosto e setembro, respectivamente.

A Receita Federal também suspendeu os prazos para processos administrativos relacionados a esses contribuintes até 31 de maio.

O Comitê Gestor do Simples Nacional também publicou uma portaria que prorroga os prazos para o pagamento de apuração referente a abril e maio dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, incluindo os recolhidos pelo microempreendedor individual em DAS-MEI, nos municípios atingidos pelas enchentes.

Os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil, em relação a processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos, ficarão suspensos até 31 de maio de 2024.

