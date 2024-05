Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasil

Caixa libera saque do FGTS a afetados por inundações no Rio Grande do Sul Pedido de saque poderá ser feito por meio do aplicativo FGTS, e dinheiro poderá ser transferido para conta bancária do beneficiário

Caixa anunciou saque calamidade do FGTS (Marcelo Camargo/Agência Brasil — Arquivo)

A Caixa anunciou nesta sexta-feira (3) que os afetados pelas inundações no Rio Grande do Sul poderão sacar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O pedido poderá ser feito por meio do aplicativo FGTS, que é gratuito. O ‘saque calamidade’ está disponível aos moradores de municípios que tiverem decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecidos por portaria do governo federal.

Segundo o banco, cada prefeitura passará à Caixa a declaração das áreas afetadas pelo evento climático. O dinheiro será liberado a quem mora nos endereços atingidos.

Em nota, a Caixa informou que enviará técnicos ao estado para auxiliar as prefeituras a tomar as providências para ajudar a população. Assim que o dinheiro for liberado, o trabalhador poderá fazer a transferência do valor também por meio do aplicativo FGTS.

O ‘saque calamidade’ é uma das possibilidades de retirada de recursos do FGTS. Regulamentada pelo Decreto Federal 5.113/2004, a modalidade só pode ser acionada em casos excepcionais. Normalmente, o FGTS pode ser sacado em demissões sem justa causa, quando o trabalhador completa 70 anos ou no saque aniversário, que oferece a retirada de parte do saldo no mês de aniversário do trabalhador.

A Caixa também anunciou que o pagamento de contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas podem ser suspensos por três meses. Nesse caso, o cliente precisa fazer a solicitação junto ao banco. Também é possível incorporar prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes.

Até a última atualização da Defesa Civil, os temporais no Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 37 mortos e 74 desaparecidos. As chuvas provocaram estragos em cerca de um a cada três municípios gaúchos, deixando milhares de desabrigados e desalojados.