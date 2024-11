Governo federal vai intensificar monitoramento de sites e redes sociais para a Black Friday Uma das principais datas para o comércio está marcada para o dia 29 de novembro, mas promoções já começaram Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fachada de loja com ofertas da Black Friday Paulo Pinto/Agência Brasil - 22.11.2023

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ampliar o monitoramento de sites de comércio eletrônico, redes sociais e estabelecimentos físicos para detectar irregularidades durante a Black Friday. A ação tem apoio dos Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) em todo o país.

Uma das principais datas para o comércio, a Black Friday costuma ser realizada na última sexta-feira de novembro, neste ano cai no dia 29. Mas as promoções são antecipadas, no chamado “esquenta da Black Friday”.

“Essa é uma época em que as armadilhas se multiplicam. Vamos reforçar a nossa atuação para identificar práticas enganosas, como o aumento artificial de preços antes do período promocional”, alerta o secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, em nota.

Segundo ele, outro foco de atenção será a transparência nas políticas de devolução e de reembolso, uma questão que provoca muitas reclamações nesta época do ano. “O consumidor deve estar bem-informado e não hesitar em denunciar qualquer prática abusiva”, acrescenta o secretário.

‌



Neste ano, a estimativa de faturamento no comércio eletrônico pode chegar a R$ 7,93 bilhões, representando um crescimento de 10% em relação aos R$ 7,2 bilhões registrados em 2023, segundo ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Para o consumidor, as principais recomendações são pesquisar preço antecipadamente e desconfiar de descontos muito grandes.

‌



Os cuidados para a Black Friday Arte/R7









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.