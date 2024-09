IPVA atrasado: 1,4 milhão de motoristas são notificados em SP Quem não quitar no prazo de 30 dias ou não apresentar defesa será inscrito em dívida ativa do estado de São Paulo Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

IPVA atrasado em SP chega a R$ 1,9 bilhão ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.12.2023

A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo) notificou proprietários de 1,4 milhão de veículos com débitos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021 a 2024. Mais de R$ 1,9 bilhão deixou de ser pago neste período. No caso deste ano, são veículos cujos proprietários não quitaram o imposto integralmente nem optaram pelo parcelamento.

A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (30). Para consultar a lista de inadimplentes, o proprietário de veículos pode inserir CPF, CNPJ ou placa do veículo neste link.

Na plataforma é possível visualizar sua identificação e a do veículo, além dos valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora.

Para regularizar o imposto, o pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento.

‌



Basta informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado. Há a opção de pagamento via Pix, para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento.

O contribuinte deve regularizar a pendência com o Fisco ou apresentar defesa no prazo estipulado para evitar a inclusão de seu nome e do responsável solidário, se houver, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin Estadual) e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. O prazo é de 30 dias da data de emissão do comunicado de lançamento de débitos de IPVA.

‌



A administração do débito inscrito em dívida ativa é transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que poderá iniciar o procedimento de execução judicial.

Para informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no Portal da Sefaz-SP ou nos telefones do Call Center 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5