Mutirão de bancos e feirão são opções para negociar dívidas; saiba como participar

Negociação de dívidas pode ser feita nos bancos e no feirão Reprodução

O Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira começou nesta sexta-feira (1º) nos bancos. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras, que estejam em atraso e não tenham bens dados em garantia, nem dívidas prescritas.

A Serasa também lançou nesta semana o Feirão Limpa Nome com negociação de dívida com mais de 1.000 empresas. Pela primeira vez, consumidores poderão quitar todas as dívidas em um único boleto ou em uma mesma chave Pix.

Além disso, contas básicas de água, energia e gás também poderão ser negociadas. O evento ocorre por meio do aplicativo ou site da Serasa e vai até 29 de novembro.

Já o mutirão dos bancos vai até 30 de novembro. A iniciativa é uma parceria da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país. O foco é ajudar o consumidor a negociar dívidas bancárias e reequilibrar as finanças.

Como negociar nos bancos

Na página do mutirão na internet, dá para consultar a relação de bancos participantes. Já as dívidas podem ser consultadas no Registrato, sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras.

As negociações podem ser feitas diretamente com a instituição credora em seus canais oficiais, ou pelo portal ConsumidorGovBr, lembrando que é preciso ter sua conta Prata ou Ouro.

Para saber se você tem dívidas e com quem

Consultar o Registrato, do Banco Central. O sistema mostra contas com instituições financeiras e relatório sobre empréstimos e financiamentos, com saldo devedor, modalidade e status. O acesso é pelo https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato

Passo a passo

Com as informações sobre as dívidas, cadastre-se no site consumidor.gov.br

Digite o nome da empresa e veja se ela está cadastrada

Clique no botão registrar reclamação e responda às perguntas

Selecione a área de serviços financeiros

No campo problema, selecione renegociação/parcelamento de dívida

Descreva o valor a ser renegociado e seu pedido à empresa

Adicione anexos documentos e comprovantes, caso ache necessário

Confirme o preenchimento da reclamação

Em seguida, é preciso aguardar a resposta

Fonte: Febraban

Como negociar no Feirão Limpa Nome

Negociação é feita pelos canais oficiais da Serasa

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.

Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”

Faça o pagamento do débito:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Fonte: Serasa

