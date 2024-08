Mutirão nacional de emprego vai oferecer mais de 20 mil vagas a partir desta segunda As oportunidades são para as áreas de supermercados, padarias, açougues, serviços e tecnologia da informação, entre outras Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 12/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2024 - 02h00 ) ‌



Candidatos a uma vaga de emprego no mutirão Edu Garcia/R7 - 16.05.2022

O Mutirão Nacional de Emprego vai oferecer mais de 20 mil vagas a partir desta segunda-feira (12), em São Paulo. A nona edição do evento, que costuma formar filas no Anhangabaú, região central de São Paulo, será realizada até a sexta-feira (16).

As oportunidades são para áreas de supermercados, padarias, açougues, serviços e tecnologia da informação, entre outras.

Promovido pelo Sindicato dos Comerciários e pela UGT (União Geral dos Trabalhadores), o mutirão tem parceria com o governo municipal, estadual e federal. No ano passado, 140 empresas participaram, com 10 mil vagas.

A inscrição pode ser feita pelo site ugt.org.br/mutirao. Os candidatos devem comparecer à sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, rua Formosa, 99, região central de São Paulo, com seus documentos e o currículo impresso, mesmo que já tenha feito a inscrição pelo site do evento.

Além de concorrer a vagas de trabalho, os candidatos poderão participar de cursos rápidos de qualificação e de profissionalização gratuitos que serão oferecidos.

O cadastro solicitado é equivalente ao preenchimento de um currículo, incluindo, além dos dados pessoais, informações sobre escolaridade, cursos, habilidades, experiências e dados para contato.

Serviço

Mutirão de Emprego

Data: de 12 a 16 de agosto

Local: Sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo – Rua Formosa, 99; ao lado da estação do metrô e da Praça das Bandeiras

Cadastramento para as vagas: ugt.org.br/mutirao

