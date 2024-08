Nova carteira de identidade supera 11 milhões de emissões; saiba como tirar o documento A CIN é emitida em 24 estados e no Distrito Federal. Somente o Amapá e Roraima ainda não expedem o documento Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 24/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h00 ) ‌



Nova carteira de identidade é emitida em 24 estados e no DF Matheus H. Souza / Agência Brasília - 18.06.2024

A CIN (Carteira Nacional de Identidade) registrou 11,1 milhões de documentos emitidos no país, segundo o Ministério de Gestão e Inovação. A nova carteira tem o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como registro geral, único e válido para todo o país, substituindo do RG.

Até o momento, a emissão é realizada em 24 estados e no Distrito Federal. Somente Amapá e Roraima ainda não emitem o novo documento.

A substituição da atual carteira de identidade pela CIN não é obrigatória neste momento e poderá ser feita de forma gradual e gratuita até 2032.

A primeira via e a renovação do documento são gratuitas — quem o perder e precisar tirar a segunda via terá de pagar uma taxa estipulada por estado.

Como tirar o documento

A emissão do documento pode ser agendada nos institutos de identificação de cada estado e do Distrito Federal. Para isso, é necessário fazer o agendamento e, depois, levar as certidões de nascimento ou casamento para a emissão da CIN. Abaixo, segue lista de links para agendamento da CIN:

Em São Paulo, a emissão da primeira via de RG já foi substituída pela nova carteira de identidade. O serviço é realizado, com agendamento prévio, nos postos do Poupatempo e nas unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil.

Nova carteira de identidade é emitida em 24 estados e DF Reprodução/governo federal

Nova carteira

Um QR Code permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber se o documento é verdadeiro e se foi furtado ou extraviado. Ele traz ainda informações do cidadão, impressão digital e a opção pela doação de órgãos.

Essa nova versão serve também como documento de viagem para os países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.

Agendamento

Para emitir a CIN é necessário o agendamento pelo aplicativo para celulares Poupatempo, pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br), totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. Também haverá opção de agendamento para dependentes, disponível inicialmente no portal, totens do Poupatempo e no app.

Na data agendada, a pessoa deve comparecer com a certidão de nascimento ou de casamento. É possível emitir o documento em qualquer unidade do Poupatempo, da capital e interior, ou em postos da Polícia Civil espalhadas por todo o território paulista, que estarão disponíveis no momento do agendamento.

Requisitos

Para solicitar a CIN no estado de São Paulo é necessário preencher alguns requisitos, como ter uma conta gov.br, estar em situação regular na Receita Federal – onde os dados devem estar idênticos em relação aos da certidão de nascimento/casamento –, além de não ter outra solicitação da CIN em andamento.

Caso seja identificada uma divergência na base de dados da Receita Federal, ou o cidadão ainda não tenha CPF, será ofertado, excepcionalmente, o RG estadual como opção de documento. Em todas as outras situações, será emitida a CIN.

Para menores de 16 anos, o responsável legal deve acompanhá-lo levando um documento de identificação original e cópia.

Documentos exigidos

Para obter a CIN, é preciso apresentar documento com CPF, além da Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples).

Custo

A primeira via da CIN é gratuita.

Até quando vai valor o RG?

A carteira de identidade não perdeu a validade e continuará sendo emitida pelos estados. O RG será válido até 28 de fevereiro de 2032. Nesta fase inicial da emissão da CIN, o RG continua a ser emitido normalmente.

