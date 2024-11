Novo leilão da Receita tem iPhone de R$ 300 e carro por R$ 7.200 Evento será online e as propostas serão recebidas das 8h do dia 25 de outubro até as 21h do dia 1º de novembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 21/10/2024 - 17h05 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h05 ) twitter

Veículo que está em leilão da Receita Federal Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal realizará mais um leilão de mercadorias apreendidas ou abandonadas no dia 5 de novembro, em São Paulo. Entre os 129 lotes, os destaques são iPhone a partir de R$ 300 e veículos de até R$ 7.200. O leilão será realizado de forma eletrônica e está aberto a pessoas físicas e jurídicas.

Há ainda tablets, notebooks, switches, modens, roteadores, componentes e periféricos de informática, acessórios e peças de celular, videogames, câmeras fotográficas, filmadoras, caixas acústicas, fones de ouvido, microfones, instrumentos musicais, partes e peças de automóveis, ferramentas, luminárias, utensílios domésticos, itens de vestuário e de pesca.

O período de recebimento das propostas vai das 8h do dia 25 de outubro até as 21h do dia 1 de novembro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 5 de novembro (horários oficiais de Brasília).

Veja os destaques

Lote 3 - Telefone celular iPhone 8 PLUS 64GB, da Apple, por R$ 1.500

Lote 4 - Telefone celular iPhone 11, da Apple, por R$ 300

Lote 5 - Dois telefones celulares iPhone 11, da Apple, R$ 600

Lote 10 - Kit com 10 CDs e 5 DVDs de Michael Jackson, por R$ 300

Lote 12 - Dois Smartwatch Apple, por R$ 1.500

Lote 47 - Veículo Toyota Allion, 2003, R$ 10.000

Lote 77 - Notebook Dell P102F, por R$ 300

Do lote 78 ao 82 - Telefone celular iPhone 14 Pro Max, por R$ 2.500

Lote 79 até 82 - TELEFONE CELULAR IPHONE 14 PRO MAX NA CAIXA 1 VOL AMARRADO 417 1247 1071//// R$ 2.500

Lote 101 - Dois veículos Fiat Palio Fire 2003/2003, e ELX Flex, 2007/2008, por R$ 7.500

Para visitar os lotes

Os lotes poderão ser visitados em dias úteis e somente com agendamento, de 25 de outubro a 1º de novembro. Há lotes em diversos recintos espalhados pelo estado de São Paulo, nas cidades de Barueri, Bauru, Guarulhos, Jacareí, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba, Suzano e Taubaté. Os endereços e horários para visitação, bem como contatos para agendamento, estão indicados no edital do leilão.

As pessoas terão 30 dias para retirada dos lotes arrematados. O bens arrematados por pessoas físicas não podem ser vendidos, assim como alguns lotes também quando adquiridos por pessoas jurídicas.

O edital, relação das mercadorias, fotos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página:

http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/5/2024

Como participar

Para participar dos leilões eletrônicos da Receita Federal, basta entrar no serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito somente por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Cuidado com golpe

A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas e para outros golpes envolvendo seu nome. Informações sobre os leilões estão disponíveis no site da Receita Federal.

Informações sobre como participar dos leilões estão disponíveis no site da Receita Federal:

