Pão francês custa em média R$ 1,8 e varia até 5% nas padarias de SP, diz Procon No Dia Mundial do Pão, celebrado nesta quarta-feira (16), pesquisa mostra os preços da capital e de cidades do interior e litoral Conta em Dia|Ana Vinhas 16/10/2024 - 17h53 (Atualizado em 16/10/2024 - 17h57 )

Item quase obrigatório no café da manhã, o pão francês varia até 5% Edu Garcia/R7 - 06.07.2022

O valor médio do quilo do pão francês na capital paulista é de R$ 22,54. Um quilo equivale a cerca de 12 pães mais ou menos, o que representa R$ 1,8 por unidade. A variação de preço entre as padarias de São Paulo chega a 5,09%. Enquanto na zona leste o produto é encontrado por R$ 22,00 o quilo, na região central o preço é chega a R$ 23,12.

Os dados são de pesquisa do Procon-SP, divulgada para marcar o Dia Mundial do Pão, celebrado nesta quarta-feira (16).

O levantamento, realizado entre os dias 25 e 26 de setembro, mostra que o sonho pequeno, aquele pão de massa adocicada recheado com creme de confeiteiro, é encontrado com diferenças de até 228,40%. O preço médio do produto é de R$ 8,21, na zona norte, e de R$ 2,50, na zona leste.

Já o café coado tradicional no copo chega a variar até 78,75%. Na zona oeste, o preço médio era de R$ 8,58, enquanto no centro, de R$ 4,80.

‌



Outro item do café da manhã, o pão na chapa teve diferença de 23,10%, com o pão francês integral com manteiga: na zona oeste seu preço médio era de R$ 8,42, enquanto na zona leste, de R$ 6,84.

Entre as combinações, a variação maior foi de 48,29% no pão com manteiga na chapa junto de café coado tradicional (copo). Na zona oeste, o valor era de R$ 15,20 e, no centro, podia ser comercializado a R$ 10,25.

‌



Ao todo, o Procon-SP pesquisou 108 padarias em nove municípios do interior e do litoral, além de estabelecimentos na capital, entre 25 e 30 de setembro. Na cidade de São Paulo a comparação foi feita entre os preços médios encontrados nas 50 padarias distribuídas igualmente pelas cinco regiões da cidade (centro, norte, sul, leste e oeste).

Comparação

Comparando a capital (R$ 22,54), o tradicional pão francês na cidade de Bauru, por exemplo, é 8,74% mais barato. Ele é um pouco acima da média entre as cidades consultadas pelo interior e litoral paulista (R$ 20,44).

‌



Enquanto na capital, o café expresso pequeno e o pão na chapa com manteiga custam cerca de R$ 7,32 e R$ 6,19, nos demais municípios, as médias são respectivamente de R$ 6,20 e R$ 5,97.

Já um misto quente com café expresso pequeno pode ser comprado por R$ 11,00 a R$ 30,89 em Ribeirão Preto (diferença de 180,82%), a mesma combinação tem valores bem aproximados em Campinas: entre R$ 24,00 e R$ 27,80 (15,83%).

Os preços foram coletados em padarias das 5 regiões da cidade de São Paulo (centro, norte, sul, leste e oeste) e em todas as 8 cidades do interior e do litoral onde o Procon-SP possui escritório regional (Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba).

O relatório completo com todas as tabelas e análises da pesquisa pode ser acessado aqui. Incluindo os dados da Capital e de Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba

Veja as orientações do Procon-SP

Os consumidores devem ficar atentos a alguns direitos ao consumir em padarias: o pão francês deve ser vendido por quilo.

Os preços dos produtos devem estar afixados de forma clara e de fácil visualização.

Os itens fabricados e embalados pelo estabelecimento (tortas, bolos, salgados etc.) devem ter informações sobre data de validade, peso, ingredientes e se contém glúten e alergênicos.

O comerciante não pode determinar peso mínimo para a venda de frios e balas e chicletes não podem ser usados como troco.

Com relação ao pagamento, é importante que o consumidor saiba que os estabelecimentos podem diferenciar os preços em função da forma de pagamento utilizada, oferecendo descontos para, por exemplo, modalidades como, dinheiro ou Pix.

Os estabelecimentos não são obrigados a aceitar vales-refeição; no entanto, se houver adesivos ou outra forma de comunicação sugerindo sua aceitação, não poderão ser recusados.

Para aceitar vale-refeição, o estabelecimento não pode condicionar ao valor consumido, nem restringir seu uso a determinado dia, data ou horário.

