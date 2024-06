Poupança tem saldo positivo em maio, mas mantém rendimento baixo Após perdas no mês anterior, os depósitos superaram os saques em R$ 732,2 milhões, segundo dados do Banco Central

Poupança registra saldo positivo em maio (Edu Garcia/R7 - 04.09.2023/Edu Garcia/R7 - 04.09.2023)

A caderneta de poupança registrou mais depósitos do que saques no mês de maio, segundo dados do Banco Central. As entradas superaram as saídas em R$ 732,2 milhões. O saldo voltou a ficar positivo em relação a abril, que teve resultado negativo em R$ 1,1 bilhão, assim como o de maio de 2023, que registrou mais saídas que entradas em R$ 11 bilhões.

Os depósitos atingiram R$ 283,8 bilhões no mês e as retiradas, R$ 283 bilhões. Segundo Felipe Pontes, diretor de gestão de carteiras na Avantgarde Asset Management, o resultado é importante porque mostra que os brasileiros conseguiram poupar mais neste período.

No entanto, ele afirma que, por conta do baixo rendimento, a poupança não é um bom investimento, porque perde para todas as outras aplicações. “Existem alternativas melhores e com menor risco também. É uma pena que as pessoas, por falta de conhecimento, estejam deixando tanto dinheiro na poupança, perdendo até para a inflação, muitas vezes”, afirma o economista.

A caderneta de poupança voltou a perder para a inflação em fevereiro. A rentabilidade ficou negativa em 0,29%, interrompendo a sequência de ganhos reais desde fevereiro do ano passado. Com o IPCA de fevereiro de 0,83%, contra o rendimento nominal de 0,54%, quem investiu nessa modalidade perdeu rentabilidade real no período.

Pontes explica que outros investimentos são mais rentáveis. “O próprio Tesouro Selic é melhor do que a poupança. Quem tem mais risco de dar calote? Um banco ou o governo brasileiro? O banco. Além disso, é melhor investir em algo que rende um percentual abaixo de 100% da Selic ou algo que rende 100% da Selic?”, acrescenta o economista.

Segundo ele, mesmo considerando os tributos, é muito melhor alocar os recursos no Tesouro Selic (menor risco e maior rentabilidade) do que na poupança.

“A única vantagem que vejo na poupança é que você pode resgatar dinheiro em finais de semana e feriados, porém você pode perder a rentabilidade da poupança se resgatar antes do chamado um mês do “mêsversário” do aporte realizado”, explica Pontes.

Pontes fez uma simulação mostrando que uma pessoa que teria aplica na poupança R$ 10.000, em três anos teria perdido R$ 1.500.

Veja a simulação

Premissas:

- Prazo: 3 anos

- Aplicação de R$ 10.000,00

- Retorno da poupança nos últimos três anos: 22,87%

- Retorno bruto do Toro Selic RF Simples em três anos: 37,63%

Capital acumulado em três anos

- Poupança = R$ 12.287,00

- Fundo bruto = R$ 13.763,00

- Fundo líquido do tributo de 15% = R$ 13.198,55

Quanto a pessoa deixou de ganhar com dinheiro na poupança?

- Sem o tributo = R$ 1.476,00 (deixou de ganhar mais 12,02%)

- Com o tributo = R$ 911,55 (deixou de ganhar 7,42%)

Histórico

A caderneta de poupança tem registrado recorde de retirada. O movimento ocorre em meio aos juros elevados, que reduzem a competitividade da poupança frente a outros investimentos. Além disso, reflete o grau de endividamento da população.

Com a alta da taxa básica de juros, a Selic, a aplicação tem perdido recursos. Em 2022, a caderneta fechou o ano no vermelho, com mais saques que depósitos e saldo devedor de R$ 103,23 bilhões. Foi a pior captação negativa da série histórica da aplicação. Até então, a maior perda anual da poupança, de R$ 53,6 bilhões, havia ocorrido em 2015. Em 2023, a saída líquida foi de R$ 87,8 bilhões.

Em fevereiro deste ano, a caderneta de poupança registrou retirada de R$ 3,82 bilhões. Na comparação com fevereiro ano passado, houve queda no saque líquido, que ficou em R$ 11,51 bilhões. Em janeiro, o saque foi maior que o depósito em R$ 20,15 bilhões. Em março, o saldo ficou positivo em R$ 1,3 bilhão.

