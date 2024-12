Preço da casa própria desacelera em novembro, mas acumula alta de mais de 7% no ano Expectativa é que o mercado termine o ano com desempenho superior a 2023; metro quadrado atinge média de R$ 9.306 Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

Canteiro de obras no Brooklin, na zona sul da capital paulista MARCO AMBROSIO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.11.2024

O preço da casa própria desacelerou em novembro, após dois meses seguidos de alta, mas acumula aumento de 7,03% neste ano. É o que aponta o Índice FipeZap de venda residencial, em levantamento realizado em 56 cidades brasileiras, divulgado nesta terça-feira (3). A expectativa é que o mercado imobiliário termine o ano com desempenho superior a 2023, que foi de 5,13%.

O preço dos imóveis residenciais registrou elevação de 0,49% no último mês e de 7,03% no acumulado do ano. O resultado fica acima da inflação do período, medida pelo IGP-M/FGV (5,55%), assim como a inflação ao consumidor de 4,53%, considerando o IPCA no ano até outubro/2024 e o IPCA-15 de novembro/2024.

Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, a valorização foi de 7,34%, superando também a inflação do período, tanto do IGP-M/FGV (6,33%), como o IPCA/IBGE até outubro e do IPCA-5 em novembro (5,11%).

Para a economista Paula Reis, do DataZAP, a alta de 0,49% no Índice FipeZAP referente ao mês de novembro indica um movimento de crescimento de preços, mas com menor intensidade no mercado de venda residencial.

O recomendável é olhar para um horizonte de tempo maior para evitar efeitos de sazonalidade. Neste caso, quando avaliamos a valorização acumulada de 7,03% no ano, o que vemos é o aquecimento do mercado imobiliário ao longo de 2024, que deve encerrar o ano com desempenho superior a 2023, que apresentava crescimento de 4,82% no mesmo período. (Paula Reis)

A maior valorização no mês foi entre imóveis de um dormitório (0,55%), enquanto unidades com dois dormitórios e quatro ou mais dormitórios compartilharam da menor valorização (0,39%).

Já no recorte dos últimos 12 meses, imóveis com três dormitórios tiveram a maior valorização (7,83%), enquanto unidades com quatro ou mais dormitórios (+6,27%) registraram a menor variação.

O preço médio de venda residencial, calculado com base em informações da amostra de anúncios de imóveis residenciais, foi de R$ 9.306/m². Imóveis residenciais com um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda mais elevado (R$ 10.977m²), enquanto unidades com dois dormitórios (R$ 8.297/m²) apresentaram menor valor.

Entre a 22 capitais monitoradas, Vitória (ES) apresentou o valor médio por metro quadrado mais elevado na amostra do último mês (R$ 11.968/m²), e Aracaju, o menor (R$ 5.116/m²).

Ranking do metro quadrado mais caro Arte/R7

