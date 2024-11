Primeira parcela do 13º deve impactar o consumo na Black Friday, mostra pesquisa Segundo levantamento do Google, 70% dos que planejam usar o abono devem aproveitar as promoções do evento Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 27/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 02h00 ) twitter

Lojas anunciam promoções na região central de São Paulo RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.11.2024

O pagamento da primeira parcela do 13º salário, que coincide neste ano com a Black Friday, marcada para esta sexta-feira (29), deverá influenciar as compras dos brasileiros. Segundo levantamento do Google, 70% das pessoas que planejam usar o abono natalino para consumo (lazer, viagens, presentes de Natal e compras) devem aproveitar as promoções do evento, que se tornou uma das principais datas para o comércio.

Enquanto 40% dos consumidores pretendem usar o recurso para pagar dívidas ou investir, outros 28% ainda não sabem quanto do valor destinarão à Black Friday.

Segundo o levantamento, categorias como eletrodomésticos, eletroportáteis, TV e vídeo devem ter uma demanda ainda mais intensa, impulsionada pela combinação de descontos e maior poder aquisitivo nesse período.

O esperado pagamento da primeira parcela do abono natalino deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Neste ano, a data cai em um sábado, por isso, deve ser antecipada para a sexta, dia 29. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro.

‌



O 13º salário é pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

A Black Friday 2024 deve movimentar R$ 5,2 bilhões no comércio brasileiro, segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). O valor é 0,4% maior em relação ao ano passado, já descontando a inflação.

‌



Já o pagamento do 13º salário deverá injetar cerca de R$ 321,4 bilhões na economia brasileira até dezembro neste ano, segundo estimativas do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Serão beneficiados 92,2 milhões de brasileiros, entre trabalhadores, aposentados e pensionistas da Previdência Social, da União, dos estados e dos municípios. Em média, o pagamento será de R$ 3.096,78.

Com base no levantamento, o Google sugere as seguintes estratégias aso comerciantes às vésperas da Black Friday:

‌



Focar no senso de oportunidade

A proximidade da Black Friday e do Natal cria um cenário favorável para campanhas promocionais direcionadas. Aproveite o momento para criar ofertas que não só atraiam, mas que também agreguem valor por meio de descontos exclusivos e opções de pagamento. A personalização das campanhas, focando em diferentes audiências e categorias prioritárias para cada público, pode aumentar as taxas de conversão e capturar o consumidor que utiliza o décimo terceiro para compras planejadas ou de reposição.

Equilibrar necessidade e desejo

Para ajudar o consumidor a equilibrar a necessidade de cobrir dívidas e gastos extras com o desejo de consumo, é crucial investir em experiências integradas que coloquem o cliente no centro, independentemente do canal ou momento.

Pense em parcerias estratégicas que agreguem valor à experiência do cliente. Ao integrar diferentes canais, parceiros e tecnologias, as empresas criam um ecossistema completo e oferecem uma experiência verdadeiramente centrada no cliente, impulsionando a fidelização e o crescimento a longo prazo.

Ajudar o consumidor a fazer escolhas mais inteligentes

O 13º pode ser uma porta de entrada para novos investidores e diante disso é possível construir um processo de educação, que não apenas atraia, mas também retanha os novos clientes. Com uma comunicação eficiente, ofertas e promoções atrativas, buscando inovação e diversificação e um atendimento consultivo, que ajude os clientes a escolherem as melhores opções, é possível atender melhor às necessidades dos seus clientes.

