Problemas de entrega de produtos lideram as reclamações da Black Friday, diz Procon Na sequência estão produtos ou serviços diferentes, cancelamento de compras e maquiagem de preço diferente Conta em Dia|Ana Vinhas 29/11/2024 - 19h13 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h18 )

Movimento de consumidores durante a Black Friday GIULIANO GOMES/PR PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.11.2024

Os problemas com atrasos nas entregas das mercadorias compradas durante a Black Friday lideram as reclamações deste ano. Segundo levantamento do Procon-SP nesta sexta-feira (29), as queixas sobre demora no prazo de entrega ou no descumprimento da entrega dos produtos são 38,80% do total registrado.

Na sequência estão produtos ou serviços diferentes do que foi adquirido (13,18%); cancelamento de compras após o fechamento da venda (11,84%); maquiagem de preço diferente e indisponibilidade do item anunciado (11,11%).

O total de queixas atingiu 2.016, entre reclamações registradas no site e consultas e orientações feitas pelas redes sociais. Um aumento de 34,4% em relação ao ano passado, quando foram registradas 1.500 denúncias.

A Black Friday, que se tornou uma das datas mais importantes para o comércio, ocorre nesta sexta-feira (29) e deve movimentar R$ 5,2 bilhões, segundo estimativas da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

“O Procon-SP se reúne periodicamente com as empresas e discute as questões reclamadas, com base em informações reais dos consumidores. Se bem utilizados, estes dados oferecem uma oportunidade de mudança estratégica para a melhoria de todo o negócio”, avalia Luiz Orsatti Filho, diretor-executivo do Procon-SP.

Desde o dia 30 de outubro foi disponibilizado ao público um atalho para indexar as reclamações de Black Friday, para os especialistas poderem atuar com maior agilidade na análise e atendimento dessas queixas.

Onde reclamar

Portal consumidor.gov.br: canal direto para denúncias e resoluções de conflitos com empresas.

Procon-SP: consumidor2.procon.sp.gov.br/login

Reclame Aqui: www.reclameaqui.com.br

