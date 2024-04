Receita estreia série de lives para tirar dúvidas sobre o IR 2024

Alto contraste

A Receita Federal começa a partir desta quarta-feira (20), das 17h às 18h30, uma série de lives para esclarecer as dúvidas sobre o Imposto de Renda 2024. O primeiro programa vai abordar todas as novidades da declaração deste ano.

O período para acertar as contas com o Fisco começou no último dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Quem recebeu acima de R$ 30.639,90 no ano passado é obrigado a declarar. A Receita Federal espera receber neste ano 43 milhões de declarações.

A primeira transmissão ao vivo será feita pelo supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor-fiscal José Carlos da Fonseca, que vai explicar as mudanças deste ano. O chat do YouTube ficará aberto e o palestrante responderá às dúvidas dentro da duração da live.

Os temas das lives foram escolhidos por meio de consulta pública feita por uma pesquisa divulgada no site da Receita Federal e nas redes sociais, sempre às quartas-feiras, de 17h às 18h30.

Veja o cronograma

• 20/03 – Novidades do IRPF 2024

• 27/03 – Destinação na Declaração

• 03/04 – Lei 14.754/2023 – Fundos de investimentos e investimentos no exterior

• 10/04 – Ganho de Capital

• 17/04 – Atividade Rural

• 24/04 – Declarando Dependentes, Bens, direitos e obrigações

• 30/04 – A Malha do IRPF (excepcionalmente, na terça-feira)

• 08/05 – Declarando Rendimentos

• 15/05 – Carnê-Leão

• 22/05 – Renda Variável

Para acompanhar o tema dessa primeira live, clique na página da Receita Federal, no YouTube. As lives serão transmitidas pelo canal oficial da Receita: https://www.youtube.com/@TVReceitaFederal

