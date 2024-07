Receita lança site com dicas para compra de produtos importados pela internet Novo portal traz informações para resolver problemas, acompanhar pedido, tirar dúvidas sobre impostos e fugir de golpes Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 30/07/2024 - 18h09 (Atualizado em 30/07/2024 - 18h14 ) ‌



Produtos de até US$ 50 passam a pagar imposto DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.05.2024

Com a entrada em vigor da cobrança do Imposto de Importação , chamado de “taxa das blusinhas”, a Receita Federal lançou um site com informações úteis para os consumidores que costumam comprar produtos internacionais pela internet.

A nova tributação foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 27 de junho e entra oficialmente em vigor nesta quinta-feira (1º). Mas algumas empresas anunciaram o início da cobrança desde o último sábado (27).

No caso, a importação de itens de até US$ 50 passa a ter imposto de 20% sobre a soma do “valor do produto + valor do frete + valor do seguro”, além do ICMS, que é imposto estadual.

Com o apoio dos Correios, o novo portal Compras Internacionais traz orientações para o comprador de produtos importados em plataformas de comércio eletrônico para resolver problemas, ajudar a acompanhar o pedido, tirar dúvidas sobre pagamentos e impostos e fugir de golpes.

Uma delas é sobre as proibições e restrições de importação que podem afetar o recebimento de suas encomendas. Conhecer essas proibições e restrições pode evitar problemas e garantir uma experiência de compra tranquila.

Golpes

Passo a passo e vídeos mostram como acompanhar importação, para resolver questões que não foram vinculadas a CPF, para conhecer os principais golpes e cai neles, como importar remédios com receita médica sem pagar impostos.

Outro destaque são as informações do Programa Remessa Conforme, que explicam como pagar menos impostos comprando de sites certificados, e como ficam as novas regras para importação a partir de 1º de agosto, com as mudanças na apelidada “taxa das blusinhas”.

Calculadora de Impostos

Para conferir o valor da compra em reais, a calculadora estima quanto terá que pagar de Imposto de Importação (federal) e de ICMS (de cada estado). A calculadora também mostra a diferença entre comprar de site certificado no Programa Remessa Conforme ou em outros sites.

Para acessar o Portal Compra Internacionais, clique aqui .

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5