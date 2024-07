Receita paga hoje R$ 8,5 bi em restituições do 3º lote do IR 2024, com taxa de correção Serão beneficiados 6 milhões de contribuintes; pagamento é feito na conta informada na declaração, de forma direta ou via Pix Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 31/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2024 - 02h00 ) ‌



Terceiro lote de restituição será pago nesta quarta-feira ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.07.2024

A Receita Federal libera o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024 ao longo desta quarta-feira (31). Serão beneficiados 6 milhões de contribuintes, no valor total de R$ 8,5 bilhões.

CONFIRA SE VOCÊ ESTÁ NO TERCEIRO LOTE DE RESTITUIÇÃO

Para saber quem vai receber, basta acessar a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafederal ), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “ Consultar a Restituição ”.

O depósito, feito diretamente na conta bancária ou pela chave Pix informada na entrega da declaração, já leva em conta a correção adicional de mais de 1,00%, referente à variação da taxa Selic.

Se, por algum motivo, o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo portal e-CAC , no site da Receita Federal .

Quem não estiver entre os contemplados deste terceiro lote ainda terá a oportunidade de receber a restituição em outras duas rodadas de pagamento a serem desembolsadas, nos dias 30 de agosto e 30 de setembro.

Além disso, estão previstos lotes residuais para os seguintes meses: outubro, novembro, dezembro de 2024, e janeiro e fevereiro de 2025.

Do total de restituições do terceiro lote, R$ 529.549.606,98 são de restituições de contribuintes que têm prioridade legal. Veja a seguir:

14.756 restituições para idosos acima de 80 anos

95.040 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos

9.672 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

34.014 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

5.711.130 que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix

Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Foram incluídas no lote 54.241 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS).

Como consultar o terceiro lote

Para saber se o contribuinte está no terceiro lote, acesse a página da Receita na internet ( www.gov.br/receitafederal )

) Clique em “Meu Imposto de Renda”

Em seguida, clique em “Consultar a Restituição”

Preencha com o CPF, data de nascimento e o ano do Imposto de Renda, que é 2024

Malha fina

Caso o contribuinte identifique alguma pendência na declaração, ele pode corrigir as informações. A página Receita Federal oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC .

A consulta sobre a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF também pode ser feita por aplicativo para tablets e smartphones.

O que fazer com o dinheiro

O dinheiro da restituição exige cautela. Para a educadora financeira Aline Soaper, quem tiver dívidas deve usar o valor para pagá-las.

“O dinheiro da restituição pode ser usado para quitar dívidas específicas, adiantar alguma parcela ou para abater valores de alguma despesa que está consumindo a renda mensal. Com os juros elevados, quem tem dívidas e não dá prioridade para pagá-las acaba entrando em uma bola de neve”, adverte a educadora

Reinaldo Domingos, presidente da Abefin (Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira), recomenda reorganizar a vida financeira. “Pague inicialmente as dívidas de maior custo, como as de cheque especial e cartões de crédito”, explica.

Outra boa opção é utilizar o dinheiro extra para fazer reservas financeiras para despesas de início de ano, como IPVA, IPTU e material escolar. “Agora, se sua situação está equilibrada e você tem reservas, investir o valor em algo que traga tranquilidade no futuro”, acrescenta o presidente da Abefin.

