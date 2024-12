Refeição por quilo fica 8,55% mais cara em um ano e custa em média R$ 83,14 em SP Pesquisa do Procon-SP, em parceria com o Dieese, mostra ainda que o prato-feito variou 11,3% e atingiu o valor médio de R$ 31,21 Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 05/12/2024 - 16h33 (Atualizado em 05/12/2024 - 16h35 ) twitter

Prato-feito com arroz, feijão, salada, filé e fritas FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO - 16.02.2022

Comer em restaurante por quilo ficou 8,55% mais caro em São Paulo neste ano. O preço médio da refeição passou de R$ 76,59 para R$ 83,14, segundo pesquisa do Procon-SP, comparando outubro deste ano ao mesmo período de 2023. Já o prato-feito aumentou 11,3%, de R$ 28,03 a R$ 31,21. Variação superior à inflação acumulada no período medida pelo INPC/IBGE, que foi de 4,73%.

A pesquisa mostrou também que em junho deste ano o preço médio do self-service por quilo estava em R$ 80,88, uma variação de 2,79% em relação ao valor de outubro.

“Desde que o órgão paulista de defesa do consumidor iniciou a série da pesquisa de preços de refeições, os especialistas têm constatado aumentos sucessivos nos valores médios das refeições self-service por quilo, que os consumidores pagam quando se alimentam fora de casa. Na comparação com janeiro de 2020, o aumento até este mês de outubro foi de 48,57% (o preço médio era de R$ 55,96)”, afirma o Procon, em nota.

O levantamento, feito em parceria com o Dieese, verificou os preços de 350 estabelecimentos e também pesquisou as refeições nas modalidades self-service com cobrança por quilo; self-service com cobrança a preço fixo; prato do dia/prato feito; prato executivo de frango (proteína escolhida para efeitos de equivalência na comparação).

160 restaurantes servem no sistema bufê self-service cobrando por quilo, com preço médio de R$ 78,50

74 servem no sistema bufê self-service com cobrança a preço fixo, com preço médio de R$ 47,34

229 oferecem pratos do dia ou prato-feito a um preço médio de R$ 33,49

135 oferecem prato executivo de frango ao preço médio de R$ 39,33

Veja as orientações aos frequentadores de restaurante

O consumidor deve sempre avaliar o preço aliado à qualidade oferecida. Mas existem outras dicas importantes que o consumidor deve observar

O pagamento da gorjeta não é obrigatório, é uma opção do consumidor. O estabelecimento deve informar claramente o valor e que seu pagamento é opcional. Não pode ser apresentada essa taxa se não houve a efetiva prestação de serviço.

O pagamento por meio de vale-refeição pode ser recusado, a aceitação do vale-refeição como forma de pagamento não é obrigatória. No entanto, se houver adesivos ou outra forma de comunicação sugerindo sua aceitação, não pode ser recusado. Sua aceitação não pode estar condicionada ao valor consumido, nem ficar restrita a determinado dia, data ou horário.

Não pode ser cobrada taxa de desperdício do consumidor que deixar sobras de refeição em seu prato.

Os estabelecimentos que oferecem refeições na modalidade por quilo não podem:

a) informar o preço apenas ao equivalente a 100g;

b) deixar de informar o valor da tara (peso do prato);

c) veicular informação que não corresponda ao valor mostrado na balança.

É proibido veicular promoção informando apenas que é por tempo limitado, sem apresentar a data de seu término.

Fonte: Procon-SP





