Um em cada três eleitores vota com o título digital; prazo para baixar termina hoje Segundo o TSE, número de e-Títulos emitidos até o primeiro turno foi de 52,9 milhões, o que representa 34% do total de eleitores Conta em Dia|Ana Vinhas 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 )

E-Título permite consultar local de votação, justificar ausência e emitir certidões de quitação eleitoral LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.092024

Um em cada três eleitores votou no primeiro turno das eleições 2024 com o título digital. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o número de e-Títulos emitidos até o último dia 6 de outubro foi de 52,9 milhões, o que representa 34% do total de eleitores aptos no primeiro turno (155,9 milhões).

O eleitor que quiser emitir o e-Titulo tem até este sábado (26). No domingo (27), dia do segundo turno das eleições municipais, não será possível realizar a emissão. A utilização do e-Título só estará disponível a quem fez a atualização ou realizou o primeiro acesso até a véspera.

O TSE recomenda que o eleitor faça o download do aplicativo e login até hoje, nas lojas on-line Google Play e App Store. O serviço de emissão, que é gratuito, só volta a funcionar após a eleição.

O aplicativo e-Título foi desenvolvido para ser uma via digital do título de eleitor. Mas, só é possível votar apresentado apenas o documento digital, caso essa versão mostre a foto do eleitor. A funcionalidade está disponível somente para quem realizou o cadastramento biométrico. Caso contrário, o eleitor deverá apresentar também um documento com foto na hora de votar.

Com ferramenta de georreferenciamento, o e-Titulo também permite ao eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral justificar a ausência no próprio dia da eleição. Neste ano, foram registradas até agora 2.604.123 justificativas por georreferenciamento, e 207.884 justificativas no exterior.

O e-Título também permite consultar o local de votação e envia ao eleitor informações importantes como esclarecimentos sobre notícias falsas que costumam circular com o intuito de atrapalhar o processo democrático eleitoral.

O eleitor poderá ainda emitir certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, que estarão disponíveis a qualquer momento.

O que dá para fazer com o e-Título

• Apresentação de justificativa eleitoral no dia das Eleições e após o pleito;

• Consulta ao histórico de justificativas eleitorais;

• Consulta ao local de votação;

• Emissão de certidão de quitação e de crimes eleitorais;

• Geração do Título Eleitoral em formato PDF para impressão;

• Cadastrar mesária ou mesário voluntários;

• Emissão de declaração de trabalhos eleitorais;

• Geração de código de autenticação para sistemas parceiros;

• Consulta a débitos eleitorais;

• Pagamento de eventuais débitos eleitorais por Pix ou por meio da emissão de boleto.

Passo a passo para atualizar o baixar o e-Título

Para fazer o download, é preciso ter um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento;

O app é gratuito e pode ser baixado em smartphones ou tablets, nas plataformas Android e iOS;

Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder a algumas perguntas;

Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral;

Em seguida, o aplicativo já pode ser utilizado como título de eleitor digital e apresentado nas Eleições 2024, que têm o segundo turno neste domingo (27).

Fonte: Justiça Eleitoral

