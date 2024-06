Uso da declaração do IR 2024 para doar ao Rio Grande do Sul bate recorde Estado recebeu R$ 101 milhões, enquanto em 2023 esse valor foi em torno de R$ 36 milhões, um aumento de 180%

Entulho em rua de Canoas, que foi beneficiada por doações pelo IR (MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.06.2024)

O valor do imposto devido destinado pela declaração do IR 2024 a doação para cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul bateu recorde neste ano. Segundo a Receita Federal, o estado gaúcho recebeu R$ 101 milhões, enquanto em 2023 esse valor foi em torno de R$ 36 milhões, um aumento de 180%. O recurso foi doado aos Fundos da Criança e da Pessoa Idosa das cidades.

“O resultado é reflexo direto do grande movimento solidário de todo o país em relação ao estado, após a tragédia climática ocorrida em maio”, afirmou a Receita.

Os contribuintes puderam destinar até 6% do imposto devido , aquele que já vai ter de ser pago, a fundos municipais ou estaduais de direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa dos municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Chamada destinação do imposto de renda, a medida pode ser feita diretamente na declaração.

O fim do prazo para a entrega da declaração foi em 31 de maio, menos para os contribuintes de 399 cidades gaúchas, que poderão entregar o documento até o dia 30 de agosto.

Principais cidades beneficiadas

Porto Alegre - R$ 8 milhões

Canoas - R$ 8 milhões

Eldorado do Sul - R$ 1,5 milhão

Roca Sales - R$ 3,4 milhões

Estrela - R$ 1,3 milhão

Farroupilha - R$ 1,7 milhão

Lajeado - R$ 2,2 milhões

Cruzeiro do Sul - R$ 1 milhão

São Leopoldo - R$ 1,6 milhão

O superintendente da Receita Federal na 10ª Região Fiscal, auditor-fiscal Altemir Linhares de Melo, agradeceu aos brasileiros que destinaram parte do IR aos fundos estadual e municipais do Rio Grande do Sul.

“Destinar imposto de renda é um ato de cidadania, de exercício do poder de escolha e de solidariedade, mas, para ser efetivo, é importante que os contribuintes paguem os Darfs dentro do prazo. Lembrando que não há custo algum, pois estes valores são descontados do imposto devido”, afirmou Melo, em nota.

Repasses

Os valores referentes ao exercício de 2024, pagos até o dia 31 de maio de 2024 pelos contribuintes com domicílio tributário em todo o território nacional, serão repassados aos fundos em 26 de julho de 2024.

A Receita orienta que é preciso que a conta bancária de cada fundo esteja em situação ativa até o dia 5 de julho de 2024. “Lembrando que cada fundo possui seu CNPJ e é necessário cadastrar o número deste como chave Pix para a conta bancária a receber os valores”, afirma.

