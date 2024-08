Adianta proibir o uso de celular na escola? Colégio Santo Américo proibiu o uso dos aparelhos para estudantes durante intervalo Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



O Colégio Santo Américo, situado na zona Sul de São Paulo, anunciou a proibição de celulares na sala de aula para os alunos de todas as séries. Além disso, os estudantes do sexto ao nono ano do fundamental não podem usar os aparelhos durante os intervalos, por estarem em outro estágio de desenvolvimento. Para Cláudia Zaclis, professora da instituição, por mais que os pais tenham apoiado a medida, “proibir não é fácil e gera trabalho”. Além disso, segundo ela, a decisão foi tomada após a escola realizar uma análise de dados sobre os malefícios do uso desenfreado dos telefones para o desenvolvimento dos jovens.