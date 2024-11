Apagão em São Paulo causa prejuízos e moradores culpam empresa estrangeira Parece, mas não é: o problema da distribuição de energia na cidade é mais antigo do que se pensa Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo enfrenta apagão e moradores ficam revoltados Paulo Pinto/ Agência Brasil - 18.03.2024

A luz da cidade apagou. Moradores de São Paulo, indignados com a falta de luz, saem em busca do culpado pelo apagão. Os danos materiais e morais são altos e muita gente pensa em buscar na justiça uma reparação. Produtos alimentícios perdidos nos grandes mercados, restaurantes, bares e nas casas de quem tinha alguma coisa na geladeira. Produtos deteriorados vão parar no lixo.

As casas comerciais ficam fechadas até que novos estoques sejam comprados e a contabilização dos prejuízos soma também o lucro cessante. Escolas têm as aulas suspensas, alunos ficam em casa, professores não vão trabalhar e o ensino também sofre com o apagão que atinge a cidade. Os mais bem-humorados, apesar do transtorno, cantam nas ruas o sucesso da Inezita Barroso, “Lampião de Gás”.

A responsável pela distribuição da energia na cidade é uma empresa estrangeira. O debate escapa do campo técnico-científico e vai parar no debate político-ideológico. Os nacionalistas desfraldam novamente a bandeira de que não se pode entregar um fator estratégico, como a eletricidade, nas mãos de estrangeiros. É preciso criar uma empresa genuinamente nacional, comprometida com os interesses estratégicos do Brasil e que não faça remessa dos lucros exorbitantes que coleta por aqui para o seu país de origem.

Isso pesa na balança de pagamentos do país, além da perda de autoridade sobre o que se entende ser de interesse nacional. A proposta é tirar a concessionária estrangeira do caminho e criar uma estatal que possa representar a soberania nacional. A questão é como trocar uma empresa que tem contrato de concessão sem ferir o princípio de direito líquido e certo de suas cláusulas. Seria o caso pura e simplesmente de mandar os gringos plantar batatas, invadir seus escritórios, tomar conta dos pátios de manutenção e seja o que Deus quiser???

‌



“Lá no morro, quando a luz da Light pifa, nóis apela pra vela que alumeia também... não faiz mal a gente samba no escuro que é muito mais legal”, diz o incansável Adoniran Barbosa. A população de São Paulo já se acostumou com os apagões, é uma coisa considerada normal. A fornecedora de energia tem o nome pomposo de São Paulo Tramway, Light and Power Company, de origem canadense, e que tem a concessão desde o século 19. Ela também tem o monopólio dos bondes elétricos que cortam a cidade de um lado a outro e já fazem parte da paisagem da Paulicéia.

Está estabelecida desde 1899, na presidência de Campos Sales. A energia elétrica é distribuída por postes e cabos pendurados principalmente nas regiões centrais da cidade, mas está muito longe da periferia que, em 1970, não para de crescer com o desenvolvimento da indústria automobilística e a migração nordestina movida pelo êxodo rural. Nesse ano, durante o período autoritário, a empresa é estatizada. Em São Paulo, o governo do estado assume a empresa e nasce a Eletropaulo, que segundo os quatrocentões é uma homenagem aos paulistas; segundo a oposição, uma jogada política do governador Paulo Maluf. Os apagões são os únicos componentes que atravessam o tempo e chegam aos dias atuais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.