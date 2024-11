Brasil veta entrada da Venezuela nos Brics por falta de boas relações com os países do bloco Segundo o especialista Vladmir Feijó, esse também foi o motivo para a não aprovação da Nicarágua Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/10/2024 - 02h52 (Atualizado em 25/10/2024 - 02h52 ) twitter

O Brasil negou a entrada da Venezuela e Nicarágua nos Brics — grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — na quarta-feira (23). Para o doutor em relações internacionais Vladmir Feijó, é tradição no bloco entrar em consenso sobre novas admissões, além de não admitir como membros países que não possuem boas relações com as nações que integram o grupo. Além disso, o auxiliar do Kremilin russo confirmou que Cuba e Bolívia estão sendo analisados para ingressarem o bloco.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.