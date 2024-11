Caminhoneiro tem jornada de trabalho específica; conheça os direitos da profissão Lei sancionada em 2015 regula a profissão Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 ) twitter

Em 2015, foi sancionada uma lei para os caminhoneiros, visando uma jornada de trabalho específica para a profissão. Gilmar Afonso Rocha Júnior, advogado especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, detalha essa lei e conta quais são os direitos do trabalhador.

