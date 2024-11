Comida esquentada no micro-ondas pode causar câncer? Médico explica por que a utilização do equipamento é 100% segura Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 12/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h00 ) twitter

A discussão não é nova, mas às vezes ressurge com força nas redes sociais. A comida esquentada no micro-ondas é segura para a saúde? Ariel Kann, chefe do centro especializado em oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, garante que a utilização do micro-ondas é 100% segura.

“É bastante seguro, posso afirmar isso com tranquilidade. Não causa câncer por uma questão física. O princípio do micro-ondas é a emissão de uma radiação eletromagnética, mas é um tipo de radiação eletromagnética de baixa energia. Ela simplesmente causa uma vibração nas moléculas de água que causam o aquecimento do alimento que vai ao micro-ondas", disse Kann.

