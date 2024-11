Como derrubar uma dívida condominial? Advogado explica o que impede os moradores de terem seus bens penhorados Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 23/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h00 ) twitter

Uma mudança do Código de Processo Civil feita em 2015 afirma que, uma vez que o morador não pague o seu condomínio, é aberto um recurso extrajudicial e ele tem três dias para acertar o valor para não sofrer as consequências. Segundo o advogado Rodrigo Karpat, a pessoa pode chegar a perder efetivamente o seu imóvel. Mas, caso o morador entre com recursos — excesso de cobrança, aumento desnecessário de juros — e embargos provando que a dívida condominial foi paga, ele pode evitar a expropriação da sua residência.

