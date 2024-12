Como diminuir a barriga de chopp? Gordura entre os órgãos é mais comum em homens do que em mulheres Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 ) twitter

Todo mundo gosta de beber uma cerveja, mas, em excesso, seu consumo pode gerar a famosa “barriga de chopp”, um tipo de gordura entre os órgãos. Além disso, os homens possuem uma maior predisposição a ter essa gordura visceral — as mulheres apenas a partir da menopausa. Segundo a doutora Bruna Madaloso, para diminuir os efeitos na barriga é importante praticar no mínimo trinta minutos de exercícios físicos no dia, diminuir o stress, ter uma boa qualidade do sono e tentar diminuir o consumo de cerveja.

