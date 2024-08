Como funciona o algorítimo do TikTok? Aplicativo forma um banco de dados sobre o usuário Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



Afinal, como o TikTok nos prende tanto? O aplicativo foi criado em 2016, e acumula milhões de usuários ao redor do mundo. Segundo o especialista Yuri Trafane, o algorítimo estuda o seu consumidor, de acordo com quanto tempo ele passa assistindo determinado vídeo ou as suas curtidas, mostrando cada vez mais conteúdos relacionados com aquele. Dessa forma, a pessoa vê todos os seus interesses e convicções espelhados no aplicativo, que fazem parte de uma programação especializada.