Como melhorar a qualidade do ar nas cidades? OMS estima mortes precoces no Brasil de 50 mil pessoas por ano, por conta da poluição atmosférica Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 )



A proibição de veículos particulares nas cidades pode diminuir a poluição do ar, diz Roberto Andres, urbanista e professor da UFMG. Ele ainda cita que Paris, capital da França, já adotou essa medida de forma temporária, e colocou a tarifa zero no transporte público para não prejudicar a população, que também se locomoveu de bicicleta. Roberto também afirma que, para cada passageiro transportado, um automóvel polui nove vezes mais do que um ônibus, portanto o transporte público pode ajudar a criar municípios mais sustentáveis para seus cidadãos.