Delegado revela como Brasil se tornou uma parte importante da rota de cocaína País se tornou um distribuidor mundial para todos os continentes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 02h00 )

O Brasil possui uma grande extensão territorial que não é monitorada e ajuda o país a ser uma das maiores rotas de cocaína do mundo. O delegado Edson Pinheiro afirma que as forças policiais da nação não estão preparadas para lidar diariamente com o tráfico de drogas — principalmente na proteção de fronteiras — e a lavagem de dinheiro feita pelos envolvidos. E, o Brasil possui o segundo maior mercado de consumo de cocaína do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.

