Dias estão ficando mais longos por conta das mudanças climáticas Alteração é mínima e não deve causar preocupação Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Alguns processos podem causar pequenas variações na rotação da Terra. O derretimento de gelo, causado pelas mudanças climáticas, é um desses processos, que gera um retrocesso de milissegundos no movimento do planeta. Nicolás Strikis, geólogo do Instituto de Geociências da USP, explica como essas mudanças afetam as pessoas.