Empresas devem responder por assédio cometido em happy hour? Gestor deve estar atento a comportamentos inadequados no evento, diz especialista Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 27/11/2024 - 02h00

Com a chegada das festas de fim de ano, vem aí também o happy hour da empresa! Porém, existem pessoas que esquecem que estão no contexto de trabalho e podem ter problemas com o seu comportamento no evento. Segundo o especialista em compliance Renato Almeida dos Santos, o funcionário pode perder o seu emprego se tiver práticas intoleráveis pela empresa, como o assédio. Para ele, caso isso aconteça, o gestor deve intervir, pois ele possui responsabilidade por seus colegas, que devem respeitar as regras corporativas.

