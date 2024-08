Entenda como se proteger da inteligência artificial e deepfakes nas eleições Especialista explica como ferramentas podem prejudicar as eleições municipais Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/08/2024 - 02h09 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h09 ) ‌



Com a aproximação das eleições municipais do Brasil, diversos casos de difamação e calúnia estão aparecendo, criados com a ajuda de deepfakes e da inteligência artificial. A doutora em filosofia de direito na PUC, Nuria Lopes, aconselha que os eleitores sempre busquem canais oficiais — imprensa ou partidos dos candidatos — para se informar. Além disso, ela pede que os candidatos informem o público caso usem essas ferramentas, cumprindo com o compromisso de transparência da campanha.