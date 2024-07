‘Falta identificação dos jogadores da seleção brasileira com a bola, e vice-versa’, diz Mauro Beting Jornalista esportivo fala sobre as finais da Copa América e da Eurocopa

O jornalista esportivo Mauro Beting falou sobre o título da Argentina na Copa América e da Espanha na Eurocopa no último domingo (14). Ele também comentou o desempenho da seleção brasileira na Copa América, que foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final.

“Eu não acho que seja essa questão de identificação com a camiseta (da seleção), como historicamente sobra para a Argentina. Acho que está faltando identificação dos jogadores do Brasil com a bola, e vice-versa”, disse Beting.