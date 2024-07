Fiocruz encontra tubarões contaminados com cocaína no litoral brasileiro Pesquisador da Fiocruz esclarece dúvidas sobre o acontecimento Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 26/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h53 ) ‌



A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) encontrou tubarões com cocaína em seus corpos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Segundo Enrico Mendes, pesquisador do instituto, essa é uma contaminação local, que provavelmente ocorreu ao longo da vida desses animais. Além disso, um estudo realizado no México indica que os tubarões contaminados tem um aumento de euforia e de velocidade nos batimentos cardíacos.