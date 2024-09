Governo cria estrutura para atender animais machucados pelos incêndios Especialista lamenta que, mesmo com os cuidados médicos, muitos deles não sobrevivem Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 10/09/2024 - 02h03 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h03 ) ‌



O estado de São Paulo está sofrendo com incêndios em diversas cidades. Segundo Isabela Saraiva, diretora do Departamento de Gestão da Fauna Silvestre, o governo criou centros de reabilitação para cuidar dos animais silvestres que estão expostos ao fogo. Ela recomenda que, caso algum cidadão se depare com um animal ferido, ele deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros ou a Guarda Municipal.