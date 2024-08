Governo Lula promete rota ligando oceanos Atlântico e Pacífico até 2026 Projeto poderá ajudar mercado brasileiro a competir com o asiático Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



O governo Lula prometeu construir uma rota bioceânica, que vai do porto de Santos até o de Iquique e Antofagasta, no Chile, e ligará o oceano Atlântico com o Pacífico. Segundo José Pimenta, professor de relações internacionais da ESPM, esse projeto poderá ajudar a beneficiar o exportador e o consumidor dos produtos, com viagens mais rápidas e frete com redução de até 20% do valor original. Dessa forma, o mercado brasileiro pode se tornar mais competitivo.