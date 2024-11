Hospital das Clínicas realiza 1º transplante de útero em pacientes vivas Conquista foi celebrada por médicos da instituição Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

O hospital das Clínicas da FMUSP, realizou o primeiro transplante de útero em pacientes vivas. Segundo o doutor Dani Eizenberg, as mulheres que realizam esse procedimento devem possuir — idealmente — até 50 anos, um tipo sanguíneo compatível e a doadora deve estar em boas condições de saúde. As receptoras são aquelas que nasceram sem útero ou tiveram que removê-lo ao longo da vida. Após cerca de um ano do transplante, elas podem tentar engravidar por meio da fertilização in-vitro.

