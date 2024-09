Influenciadores devem se responsabilizar por propagandas enganosas? Advogado esclarece se essas personalidades estão cometendo crimes Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/09/2024 - 02h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h01 ) ‌



No mundo digital, os influenciadores são grandes personalidades que realizam diversas propagandas para seus seguidores, em troca de benefícios. Porém, elas podem ser feitas de maneira enganosa. O advogado Stefano Ribeiro Ferri afirma que o influenciador responde pela propaganda veiculada, se ela for realizada de forma direta. Além disso, ele também diz que por mais que não exista uma legislação específica no Brasil sobre essa atividade, todas as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor são aplicadas. Caso a propaganda seja indireta, é mais difícil de veicular responsabilidade ao influenciador.