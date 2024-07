Médicos brasileiros desenvolvem método inovador no tratamento do câncer Holanda vai testar o novo método em pacientes nos próximos meses

A Holanda vai testar em pacientes nos próximos meses um método inovador no tratamento do câncer, que foi desenvolvido no Brasil. Um dos criadores do método é Matheus dos Santos Dias, atualmente pesquisador do Instituto do Câncer da Holanda.

“O que a gente decidiu fazer é ir na direção oposta ao que a terapia convencional tenta fazer. Imagina que as células de câncer são carros que estão andando rápido demais. O que a gente está fazendo é, ao invés de parar esses carros, acelerando esses carros ainda mais, de maneira que eles fiquem superaquecidos. E aí a gente vem e desliga o sistema de resfriamento, então esses carros ficam superaquecidos e morrem”, explica Dias.

O pesquisador brasileiro Matheus dos Santos Dias e a metáfora do carro superaquecido Divulgação/Instituto do Câncer da Holanda

