Microplásticos: vilões invisíveis do oceano Entenda como jogar o seu copo de plástico no chão pode ser prejudicial ao ecossistema

Quando objetos feitos de plástico são jogados na rua, eventualmente eles vão parar no mar. Lá, eles se degradam, até se tornarem fragmentados em partículas pequenas. Em seguida, os peixes as ingerem como alimento, e se contaminam. Os microplásticos podem contaminar praias e até serem ingeridos por seres humanos com uma frequência considerável. Para diminuir situações como essa, a sociedade deveria reduzir o consumo de plástico, praticar a reciclagem e reutilizar produtos com base dessa substância.