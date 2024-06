Movimento de mães quer proibir telefones celulares em sala de aula Grupo propõe que as famílias façam um acordo para que os filhos só sejam presenteados com um smartphone depois dos 14 anos

Um grupo de mães de escolas particulares de São Paulo lançou um movimento que defende que o ambiente escolar seja livre de celulares. Chamado de Desconecta, o movimento propõe que as famílias façam um acordo para que os filhos só sejam presenteados com um smartphone depois dos 14 anos e tenham acesso a redes sociais apenas após os 16. Camila Bruzzi, co-fundadora do grupo, explica os motivos.





