O que é a nova Rota da Seda da China? Projeto busca conectar chineses com outros países e facilitar escoamento de suas produções Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 28/11/2024 - 02h20 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h20 )

A Rota da Seda foi uma das maiores rotas de comércio da antiguidade, que ia da Itália até a China, conectando diversos portos importantes. O atual presidente da China, Xi Jinping busca reestabelecer esse percurso, que seria traçado — de forma terrestre — da Ásia até o porto de Roterdã, na Holanda. Ele também tem planos de fazer uma rota marítima, que conectaria o oceano índico com a África. A ideia do projeto seria conectar a China com diversos países e facilitar o escoamento de suas produções. Segundo o pesquisador Leonardo Paz, é um projeto caro, mas que o governo chinês tem capacidade de investir e que trará uma quantidade de dinheiro significativa.

