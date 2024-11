Pais podem deserdar filhos no Brasil? Advogada explica o que diz o direito brasileiro Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h00 ) twitter

A advogada Mayra Sampaio afirmou que a deserdação de filhos não é um ato comum de se acontecer no Brasil. Segundo ela, caso isso aconteça, esse processo precisa constar no testamento do dono da herança, e seus herdeiros têm até 10 anos para questionar essa ação. Apenas os bens relativos ao indivíduo em específico são descontados da herança, e é preciso que seu dono justifique na justiça com provas concretas.

